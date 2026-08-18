«Ковентри Сити» стал главным претендентом на аренду Мудрика

Дата публикации: 18-08-2026 11:51

Михаил Мудрик может провести ближайший сезон в другом английском клубе. «Челси» рассматривает для 25-летнего вингера только аренду и уже появился вариант, который выглядит наиболее вероятным.

Речь идёт о «Ковентри Сити». По данным TEAMtalk, клуб значительно опережает конкурентов в борьбе за украинского футболиста.

Постоянный трансфер в планы «Челси» сейчас не входит. В Лондоне рассчитывают сохранить права на Мудрика, но считают, что после длительного отсутствия ему необходим регулярный футбол.

У «Ковентри» есть ещё один аргумент в пользу сделки. Команду возглавляет Фрэнк Лэмпард, хорошо знакомый с Мудриком по совместной работе в «Челси». В руководстве лондонцев полагают, что игровой стиль нового клуба может подойти украинцу и помочь ему быстрее вернуть прежние кондиции.

Мудрик не участвовал в официальных матчах с ноября 2024 года. Лишь в конце июля футболист получил разрешение вернуться к тренировочному процессу и играм.

После этого вингер успел выйти на поле трижды в рамках предсезонного турне «Челси». Теперь перед клубом стоит следующий вопрос — где Мудрик сможет получить необходимое количество игрового времени.