Тикнизян стал игроком «Олимпиакоса» после года в «Црвене Звезде»

Дата публикации: 18-08-2026 11:52

Найр Тикнизян сменил клуб спустя год после переезда в Сербию. Защитник «Црвены Звезды» официально стал футболистом греческого «Олимпиакоса».

О переходе объявил сам греческий клуб. Условия сделки стороны не раскрыли.

Тикнизян перебрался в «Црвену Звезду» из «Локомотива» летом 2025 года. За сербскую команду футболист успел провести 54 матча во всех турнирах. На его счету один гол и семь результативных передач.

Ранее в карьере защитника был ЦСКА. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тикнизяна в €7 млн.

Теперь 26-летний футболист продолжит выступления в чемпионате Греции. В прошлом сезоне «Олимпиакос» занял второе место в турнирной таблице.

Дебютный матч нового чемпионата команда проведёт 22 августа. В первом туре «Олимпиакос» сыграет дома с «Атромитос».