Родри обратился к болельщикам «Манчестер Сити» после трансфера в «Барселону»

Дата публикации: 19-08-2026 10:40

Родри попрощался с «Манчестер Сити» после перехода в «Барселону». Испанский полузащитник признался, что уходит из английского клуба с чувством гордости и благодарности.

30-летний футболист отдельно обратился к людям, с которыми работал в Манчестере. Родри считает, что именно благодаря им смог вырасти в игрока нынешнего уровня.

«Я ухожу с огромным чувством гордости за то, чего мы достигли, и с благодарностью за столько замечательных воспоминаний. То, что мы сделали вместе за эти годы, — это нечто действительно особенное и незабываемое», — сказал Родри в интервью на официальном YouTube-канале «Манчестер Сити».

Не забыл испанец и о партнёрах по команде. Он поблагодарил бывших и нынешних футболистов клуба за годы, проведённые вместе.

«Для меня было огромной честью делить с вами раздевалку и поле», — отметил полузащитник.

Главное обращение Родри адресовал болельщикам «Сити». Именно поддержка трибун помогла ему почувствовать Манчестер своим домом с первых дней в клубе.

«Спасибо за то, что поддерживали меня и команду и в хорошие, и в плохие времена. Мне было очень приятно играть перед вами всеми. Моё сердце всегда будет синим», — заявил футболист.

Родри провёл в «Манчестер Сити» семь лет. За это время он стал одним из лидеров команды, а в 2024 году получил «Золотой мяч».

Теперь его карьера продолжится в «Барселоне». Но семь лет в Манчестере, судя по словам испанца, он оставляет без сожалений.

«Эти семь лет были невероятными. Я дорожу каждым моментом того, чего мы достигли вместе, и «Манчестер Сити» всегда будет в моём сердце», — добавил Родри.