«Жирона» возбудила дисциплинарное дело в отношении Цыганкова

Дата публикации: 19-08-2026 10:35

«Жирона» перешла к официальным мерам в отношении Виктора Цыганкова. Каталонский клуб объявил о начале дисциплинарного дела против украинского футболиста.

Руководство команды считает, что недавние действия игрока могли нарушить условия его контракта и не соответствуют требованиям клуба к поведению футболистов.

«Жирона» намерена защищать собственные интересы в рамках начатой процедуры. Новых публичных комментариев по ситуации клуб пока давать не собирается.

Конфликт между сторонами обострился после вылета «Жироны» во второй дивизион. Цыганков попросил руководство расторгнуть действующий контракт, рассчитывая продолжить карьеру в другой команде.

До этого произошёл ещё один неприятный эпизод. В первом туре Сегунды против «Леганеса» (1:1) украинец отказался выходить на замену.

После окончания встречи ситуация продолжилась уже в раздевалке. Там произошла стычка с участием Цыганкова.

Теперь дело перешло в официальную плоскость. «Жирона» будет разбирать действия футболиста в рамках дисциплинарной процедуры и пока не раскрывает, какое наказание может последовать.