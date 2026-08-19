«Галатасарай» предложит Фернандешу огромную зарплату ради перехода из «МЮ»

Дата публикации: 19-08-2026 10:31

«Галатасарай» придумал серьёзный финансовый аргумент, чтобы убедить Бруну Фернандеша перебраться в Турцию. Турецкий клуб готов предложить капитану «Манчестер Юнайтед» четырёхлетний контракт с зарплатой €21 млн за сезон.

Ещё €4 млн португалец может получить в качестве бонуса непосредственно за переход. Об этом пишет The Telegraph.

Однако сначала «Галатасараю» придётся договориться с английским клубом. В Манчестере не хотят расставаться с 31-летним полузащитником и считают его важной частью своих планов.

Ситуация с пунктом о выкупе тоже изменилась. Возможность приобрести Фернандеша за €65 млн действовала до прошлого месяца, но теперь этот пункт больше не актуален.

Турецкая сторона готова предложить «Манчестер Юнайтед» €50 млн. Из этой суммы €35 млн составит фиксированная выплата, причём деньги будут перечислены тремя траншами до 2028 года.

Ещё €15 млн предусмотрены в качестве бонусов. «Галатасарай» рассчитывает таким образом приблизиться к требованиям английского клуба, хотя позиция «МЮ» пока остаётся жёсткой.

Фернандеш выступает за манчестерскую команду с 2020 года и носит капитанскую повязку. Теперь «Галатасарай» пытается сделать предложение, от которого португалец не сможет отказаться.