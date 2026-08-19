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Модрич сравнил «Милан» с «Реалом»: «Я понял, почему этот клуб такой большой»

Дата публикации: 19-08-2026 10:37

 

Лука Модрич не почувствовал большой разницы между «Реалом» и «Миланом» после перехода в итальянский клуб. Хорватский полузащитник поставил команды в один ряд по масштабу и атмосфере.

«Я чувствую, что «Милан» находится на одном уровне с «Реалом», самым большим клубом в мире. И когда ты приезжаешь в «Милан», ты понимаешь почему», — сказал Модрич. Его слова приводит Cadena SER.

40-летний футболист отдельно выделил людей, работающих в клубе, и болельщиков. Именно эти составляющие, по его мнению, формируют статус «Милана».

«Это один из самых важных клубов в мире, люди, которые там работают, делают его великим, болельщики. Я понял, почему «Милан» такой большой», — добавил хорват.

Модрич перебрался в Италию летом 2025 года после 13 лет в мадридском «Реале». За это время он провёл 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

23 июля «Милан» продлил соглашение с полузащитником ещё на один год. Новая договорённость рассчитана до 2027 года.

За «Реал» Модрич выступал с 2012 по 2025 год. Теперь ветеран продолжает карьеру в другом европейском гранде и уже успел почувствовать его особый масштаб.

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