Родри стал игроком «Барселоны» — контракт рассчитан до 2030 года

Дата публикации: 19-08-2026 10:39

Родри официально стал футболистом «Барселоны». Каталонский клуб объявил о переходе 30-летнего полузащитника из «Манчестер Сити».

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года. В клубе встретили трансфер эффектной фразой.

«Повелитель пространства и времени прибывает в Барселону», — написала «Барселона» на своей странице в социальной сети X.

Родри присоединился к каталонцам в статусе действующего обладателя «Золотого мяча». Эту награду испанский полузащитник получил по итогам 2024 года.

Стоимость сделки ранее оценивалась в €60 млн гарантированной выплаты. Ещё €11 млн «Барселона» может перечислить «Манчестер Сити» в виде достижимых бонусов.

На этом возможные выплаты не заканчиваются. Договор предусматривает дополнительные бонусные условия, поэтому итоговая стоимость трансфера способна оказаться выше первоначально заявленной суммы.

Для Родри переход означает возвращение в Испанию после нескольких лет в английском футболе. Теперь обладатель «Золотого мяча» продолжит карьеру в составе «Барселоны».