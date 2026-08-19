«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» заинтересовались форвардом «Шахтёра»

Дата публикации: 19-08-2026 10:33

Кауан Элиас привлёк внимание сразу нескольких европейских клубов после яркого выступления за «Шахтёр». В матче с «Кудровкой» (5:1) 20-летний бразилец забил три мяча, а за его игрой наблюдали представители «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

О внимании английских клубов сообщает TEAMtalk. Скауты присутствовали на трибунах во время встречи украинского чемпионата.

Одного матча для оценки футболиста, судя по всему, недостаточно. Интерес к Элиасу проявляют ещё два серьёзных клуба — «Милан» и «Порту».

В «Шахтёре» понимают, что выступление бразильца может вызвать дополнительный спрос на трансферном рынке. Украинский клуб оценивает нападающего примерно в £30 млн (€35 млн).

В минувшем сезоне Элиас провёл 36 матчей во всех турнирах. Форвард забил 11 голов и сделал семь результативных передач.

Контракт бразильца с «Шахтёром» действует до конца 2029 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €15 млн.

Теперь после хет-трика против «Кудровки» Элиас оказался в поле зрения сразу четырёх европейских клубов. Особенно внимательно за ситуацией следят в Англии.