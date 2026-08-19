Батраков пришёл к фанатам «Локомотива» и рассказал о трансфере в «Галатасарай»

Дата публикации: 19-08-2026 10:42

Алексей Батраков, похоже, провёл один из последних вечеров в статусе футболиста «Локомотива». Перед матчем с «Ростовом» полузащитник пришёл на сектор железнодорожников на «Ростов Арене» и лично обратился к болельщикам.

Сегодня, 18 августа, московская команда встречается с «Ростовом» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Батраков не стал скрывать тему своего возможного ухода. Он рассказал фанатам, что переход в «Галатасарай» практически решён, а выступление в европейском чемпионате остаётся его личной целью.

«Вы все читаете, понимаете, что, скорее всего, я перейду в «Галатасарай». Я всегда говорил, что у меня цель попробовать себя в европейском чемпионате, а «Галатасарай» играет в Лиге чемпионов. Это моя личная мечта», — сказал футболист. Его слова приводит телеграм-канал «UnitedSouth | Фанаты «Локомотива».

Отдельно Батраков поблагодарил болельщиков за отношение к нему. Особенно он выделил признание со стороны фанатов, которые два года подряд выбирали полузащитника лучшим игроком сезона.

«Для меня ваше признание, что два года подряд признавали меня лучшим игроком сезона — это бесценно. Надеюсь, ещё скоро увидимся», — отметил Батраков.

Не обошлось без слов о самом «Локомотиве». Полузащитник назвал московский клуб своим домом и признался, что никогда не забудет проведённые здесь годы.

Затем Батраков попросил фанатов не отворачиваться от команды в непростой период.

«Я очень прошу, чтобы вы не оставляли команду в этот тяжёлый период. Мы стараемся, мы пашем на каждой тренировке. Я прошу вас, чтобы вы так же продолжали поддерживать наш футбольный клуб», — заявил хавбек.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату» о полном согласовании трансфера Батракова между «Локомотивом» и «Галатасараем». Похоже, теперь до официального объявления остаются последние формальности.