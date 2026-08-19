Стали известны результаты первых матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов от 18 августа:

Дата публикации: 19-08-2026 10:46

Три матча состоялись 18 августа в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Ни в одной из встреч победитель определён не был.

Самым результативным оказался матч в Загребе. «Динамо» сыграло с норвежским «Викингом» со счётом 2:2.

В Болгарии «Левски» не смог воспользоваться преимуществом своего поля. Встреча с греческим АЕК завершилась без забитых мячей — 0:0.

Ещё один ничейный результат зафиксирован в Турции. «Фенербахче» принимал французский «Лион» и завершил матч со счётом 1:1.

Результаты матчей Лиги чемпионов 18 августа:

«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Викинг» (Норвегия) — 2:2;

«Левски» (Болгария) — АЕК Афины (Греция) — 0:0;

«Фенербахче» (Турция) — «Лион» (Франция) — 1:1.

Ответные игры всех трёх пар запланированы на среду, 26 августа. Команды, которые выиграют свои противостояния по итогам двух матчей, получат путёвки в общий этап турнира.

Последний розыгрыш Лиги чемпионов завершился победой «ПСЖ». В финале сезона-2025/2026 парижане одолели «Арсенал» — 1:1, 4:3 по пенальти.