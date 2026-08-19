Альварес пропустит стартовый матч «Атлетико» в Ла Лиге

Дата публикации: 19-08-2026 10:48

Хулиан Альварес не готов принять участие в первом матче нового сезона Ла Лиги. Нападающий «Атлетико» пока не набрал необходимые кондиции, чтобы выйти на поле против «Малаги».

Диего Симеоне подтвердил это на предматчевой пресс-конференции. По словам аргентинского специалиста, форварду требуется ещё несколько тренировок.

«Я по-прежнему придерживаюсь той же позиции. Он замечательный парень, и мы поговорили так, как делаем это всегда. С точки зрения физической готовности ему пока не хватает определённого уровня, чтобы выйти в воскресенье. Нам нужно провести с ним больше тренировок», — сказал Симеоне.

Альварес не попал в заявку на встречу первого тура. Для «Атлетико» это неприятная новость перед началом чемпионата.

Вокруг аргентинца сейчас хватает и трансферных разговоров. Его возможный уход из мадридского клуба по-прежнему обсуждается, а сам футболист, как утверждается, не исключает такой вариант.

Интерес к Альваресу сохраняют ведущие европейские клубы. Однако «Атлетико» не собирается легко отпускать нападающего и занимает жёсткую позицию по его будущему.

Поэтому прямо сейчас трансфер выглядит маловероятным. Пока же Симеоне ждёт, когда Альварес наберёт оптимальную физическую форму и сможет вернуться в состав.