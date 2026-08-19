Альварес пропустит стартовый матч «Атлетико» в Ла Лиге
Хулиан Альварес не готов принять участие в первом матче нового сезона Ла Лиги. Нападающий «Атлетико» пока не набрал необходимые кондиции, чтобы выйти на поле против «Малаги».
Диего Симеоне подтвердил это на предматчевой пресс-конференции. По словам аргентинского специалиста, форварду требуется ещё несколько тренировок.
«Я по-прежнему придерживаюсь той же позиции. Он замечательный парень, и мы поговорили так, как делаем это всегда. С точки зрения физической готовности ему пока не хватает определённого уровня, чтобы выйти в воскресенье. Нам нужно провести с ним больше тренировок», — сказал Симеоне.
Альварес не попал в заявку на встречу первого тура. Для «Атлетико» это неприятная новость перед началом чемпионата.
Вокруг аргентинца сейчас хватает и трансферных разговоров. Его возможный уход из мадридского клуба по-прежнему обсуждается, а сам футболист, как утверждается, не исключает такой вариант.
Интерес к Альваресу сохраняют ведущие европейские клубы. Однако «Атлетико» не собирается легко отпускать нападающего и занимает жёсткую позицию по его будущему.
Поэтому прямо сейчас трансфер выглядит маловероятным. Пока же Симеоне ждёт, когда Альварес наберёт оптимальную физическую форму и сможет вернуться в состав.