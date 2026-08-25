«Эвертон» обратился к Украине в День независимости и показал Миколенко

Дата публикации: 25-08-2026 14:03

Английский «Эвертон» поздравил Украину с Днём независимости, разместив соответствующую публикацию в социальных сетях клуба.

«С Днём Независимости, Украина!» — написали представители английской команды на украинском языке. К посту «Эвертон» добавил фотографию защитника сборной Украины Виталия Миколенко.

27-летний футболист выступает за мерсисайдский клуб с 2022 года.

День независимости Украины отмечался 24 августа. Именно в этот день «Эвертон» опубликовал поздравление.

В стартовом туре АПЛ сезона-2026/2027 команда уверенно обыграла на своём поле «Кристал Пэлас» со счётом 2:0. В следующем матче чемпионата «Эвертон» сыграет в гостях с «Борнмутом».