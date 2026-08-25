«Эвертон» обратился к Украине в День независимости и показал Миколенко
Английский «Эвертон» поздравил Украину с Днём независимости, разместив соответствующую публикацию в социальных сетях клуба.
«С Днём Независимости, Украина!» — написали представители английской команды на украинском языке. К посту «Эвертон» добавил фотографию защитника сборной Украины Виталия Миколенко.
27-летний футболист выступает за мерсисайдский клуб с 2022 года.
День независимости Украины отмечался 24 августа. Именно в этот день «Эвертон» опубликовал поздравление.
В стартовом туре АПЛ сезона-2026/2027 команда уверенно обыграла на своём поле «Кристал Пэлас» со счётом 2:0. В следующем матче чемпионата «Эвертон» сыграет в гостях с «Борнмутом».