«Бенфика» сделала выбор в пользу Суареша — Трубин станет запасным вратарём

Дата публикации: 25-08-2026 14:05

Португальский голкипер Самуэл Суареш продолжит выходить в стартовом составе «Бенфики» в сезоне-2026/2027. Такое решение приняли в лиссабонском клубе, сообщает A Bola.

Суареш уже провёл пять матчей подряд с первых минут. Для португальского вратаря это первый подобный отрезок с конца сезона-2017/2018. Тогда основным голкипером «орлов» был Бруну Варела, который начинал в стартовом составе 34 из 47 встреч команды.

На этом фоне Анатолий Трубин утратил статус первого номера и теперь будет выполнять роль резервного вратаря. В текущем сезоне украинец появился на поле только в двух из семи матчей «Бенфики». Оба раза он играл против «Санкт-Галлена» в квалификации Лиги Европы: Трубин пропустил два мяча и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» готова снизить требования по трансферу Трубина до €30 млн. При этом интерес со стороны потенциальных покупателей пока не привёл к конкретному предложению, соответствующему финансовым ожиданиям португальцев. Одним из вариантов продолжения карьеры украинца остаётся аренда.

Трубин перебрался в «Бенфику» летом 2023 года из «Шахтёра». Сумма сделки составила €10 млн. В прошлом сезоне голкипер провёл 50 матчей, пропустил 43 гола и 20 раз завершал встречи без пропущенных мячей.