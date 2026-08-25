Кенан Йылдыз получил перелом стопы и пропустит около трёх месяцев

Дата публикации: 25-08-2026 14:07

«Ювентус» столкнулся с серьёзной кадровой проблемой после стартового матча нового сезона Серии А. Вингер Кенан Йылдыз получил травму в игре с «Фрозиноне», завершившейся победой туринцев со счётом 1:0.

21-летний футболист повредил левую стопу и не смог продолжить встречу. На 69-й минуте турок покинул поле, после чего главный тренер выпустил вместо него Жереми Бога.

Медицинское обследование выявило у Йылдыза перелом стопы. Повреждение оказалось достаточно серьёзным: футболисту предстоит хирургическое вмешательство.

По предварительным оценкам, восстановление после операции займёт около трёх месяцев. Таким образом, «Ювентус» на продолжительный срок потерял одного из ключевых игроков атакующей группы в самом начале чемпионата.

В предыдущем сезоне Йылдыз провёл за туринский клуб 47 матчей во всех турнирах. На его счету 11 забитых мячей и девять результативных передач.

Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего турецкого футболиста составляет €75 млн.