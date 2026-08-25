«Астон Вилла» всерьёз нацелилась на Леау и начала переговоры с «Миланом»

Дата публикации: 25-08-2026 14:09

Вингер Рафаэл Леау в ближайшее время может покинуть «Милан» и перебраться в английскую Премьер-лигу. Наиболее предметный интерес к португальцу проявляет «Астон Вилла», которая уже вступила в переговоры с итальянским клубом.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, бирмингемская команда активно работает над возможным трансфером и пытается согласовать с «россонери» финансовые условия сделки. Английский клуб настроен серьёзно и рассматривает Леау как реальное усиление состава.

При этом нынешняя ситуация отличается от предыдущих слухов вокруг португальца. На этот раз сам футболист не выступает против смены команды и готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в АПЛ. Именно поэтому его возможный уход из «Милана» сейчас выглядит более вероятным, чем когда-либо ранее.

Леау защищает цвета итальянского клуба с 2019 года. За это время португалец успел стать одним из наиболее заметных игроков команды и провёл за «Милан» 293 матча во всех турнирах. На его счету 80 забитых мячей и 55 результативных передач.

При этом итальянский клуб пока не расстаётся с футболистом автоматически: действующий контракт Леау рассчитан до лета 2028 года. Теперь «Астон Вилле» предстоит договориться с «Миланом» о финансовой стороне перехода, после чего переговоры смогут перейти к решающей стадии.