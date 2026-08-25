Потомок Бенито Муссолини дебютировал за «Лацио» на стадионе «Болоньи»

Дата публикации: 25-08-2026 14:12

Защитник Романо Флориани Муссолини провёл свой первый матч за основную команду «Лацио». Дебют футболиста состоялся в гостевой встрече 1-го тура Серии А с «Болоньей», причём произошло это на стадионе «Ренато Далль’Ара».

Арена имеет непосредственную связь с семьёй игрока. Стадион «Болоньи» был открыт в 1926 году его прадедом — Бенито Муссолини. Именно поэтому дебют Романо за римский клуб получился особенно примечательным с исторической точки зрения.

Флориани Муссолини является сыном Мауро Флориани и Алессандры Муссолини, которая приходится внучкой Бенито Муссолини. Его прадед был лидером Национальной фашистской партии и занимал пост премьер-министра Италии с 1922 по 1943 год.

Романо присоединился к структуре «Лацио» 1 июля 2023 года. При этом к тренировкам и матчам главной команды защитника начали привлекать ещё раньше — с 2021 года. Таким образом, ему потребовалось несколько лет, чтобы официально дебютировать за основной состав римлян.

Контракт Флориани Муссолини с «Лацио» рассчитан до июня 2028 года.

Дебют защитника состоялся в победном для его команды матче. «Лацио» 24 августа на выезде обыграл «Болонью» со счётом 1:0 в стартовом туре нового сезона чемпионата Италии. Единственный гол в этой встрече забил Давиде Фраттези.