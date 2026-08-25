«Тоттенхэм» объявил о трансфере Савиньо из «Манчестер Сити»

Дата публикации: 25-08-2026 14:14

Бразильский вингер Савиньо официально продолжит карьеру в «Тоттенхэме». Лондонский клуб объявил о переходе футболиста из «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что стороны практически полностью согласовали условия сделки. По предварительной информации, сумма трансфера составила около €99 млн. Оформлению перехода предшествовало завершение всех необходимых процедур.

В составе «Манчестер Сити» Савиньо провёл 84 матча во всех турнирах. За этот период бразилец семь раз поражал ворота соперников. Вместе с английской командой футболист успел завоевать два трофея — Кубок лиги и Кубок Англии.

До перехода в «Тоттенхэм» Савиньо также прошёл через все основные возрастные сборные Бразилии. В национальную команду страны его впервые вызвали в марте 2024 года. Уже в том же месяце состоялся дебют в главной сборной — бразилец вышел на поле в матче против Англии на стадионе «Уэмбли», завершившемся победой гостей со счётом 1:0.

Позже Савиньо вошёл в состав сборной Бразилии на Кубок Америки 2024 года. На данный момент в активе 22-летнего футболиста 13 матчей за национальную команду и один забитый гол.

Теперь бразилец начнёт новый этап карьеры в Лондоне. «Тоттенхэм» рассчитывает, что атакующий игрок поможет команде добиться более высоких результатов в новом сезоне.