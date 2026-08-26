«Аль-Наср» совершил камбэк в матче с «Аль-Иттифаком» в матче 3-го тура саудовской Про-Лиги

Дата публикации: 26-08-2026 11:28

«Аль-Наср» одержал волевую победу над «Аль-Иттифаком» в матче 3-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2026/2027. Встреча в Даммаме завершилась со счётом 3:2 в пользу команды гостей.

Уже на 12-й минуте «Аль-Наср» оказался в меньшинстве. Красную карточку получил голкипер Бенто, однако хозяевам потребовалось ещё некоторое время, чтобы воспользоваться численным преимуществом.

На 31-й минуте Ондрей Дуда отправил мяч в ворота гостей и вывел «Аль-Иттифак» вперёд. Перед самым перерывом Альваро Медран удвоил преимущество хозяев, отправив команды на отдых при счёте 2:0.

Во второй половине встречи «Аль-Наср» полностью изменил ход игры. На 74-й минуте Садио Мане отыграл один мяч, а уже через три минуты Абдулела Аль-Амри восстановил равенство.

Развязка наступила на 90-й минуте. Мане снова оказался в центре внимания и забил свой второй мяч, принеся «Аль-Насру» победу после невероятного камбэка.

Капитан гостей Криштиану Роналду провёл только первый тайм — после перерыва португальский нападающий был заменён.

После трёх туров «Аль-Наср» набрал девять очков и единолично возглавляет турнирную таблицу. У «Аль-Иттифака» шесть очков и шестая позиция.

В следующем туре «Аль-Наср» 28 августа встретится с «Аль-Таавуном», а «Аль-Иттифак» 29 августа сыграет против «Аль-Дирии».