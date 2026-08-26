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Дембеле пропустит матч «ПСЖ» с «Лиллем» и вернётся к тренировкам 31 августа

Дата публикации: 26-08-2026 11:29

 

Нападающий Усман Дембеле не поможет «ПСЖ» в ближайшем матче чемпионата Франции. 29-летний француз пропустит встречу 2-го тура Лиги 1 с «Лиллем», которая состоится 28 августа на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа».

В парижском клубе сообщили, что решение предоставить футболисту несколько дополнительных дней отдыха было принято совместно с главным тренером Луисом Энрике и спортивным директором Луишем Кампушем. Ожидается, что Дембеле снова начнёт работать вместе с партнёрами по команде в понедельник, 31 августа.

Таким образом, отсутствие форварда в ближайшей игре связано с запланированным отдыхом, а не с новым повреждением. «ПСЖ» решил не использовать футболиста во втором туре и дать ему возможность восстановиться перед дальнейшей частью сезона.

В стартовом матче чемпионата Франции Дембеле вышел с первых минут на поле в гостевой встрече с «Ренном». Парижане дважды уступали по ходу игры, но в итоге сумели избежать поражения — встреча завершилась со счётом 2:2.

Сам француз результативными действиями не отметился. После первого тайма он не продолжил игру и был заменён на 46-й минуте. Теперь следующий матч Дембеле проведёт уже после возвращения к полноценным тренировкам с командой.

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