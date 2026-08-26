«Будё-Глимт» разгромил «НЕК Неймеген» и вышел в общий этап Лиги чемпионов

Дата публикации: 26-08-2026 11:30

«Будё-Глимт» уверенно обыграл «НЕК Неймеген» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча в Будё завершилась со счётом 3:0, а норвежская команда по сумме двух матчей добилась убедительной победы — 6:1.

Хозяева получили серьёзное преимущество уже на третьей минуте. Голкипер «НЕК Неймеген» Гонсало Креттас был удалён с поля, после чего нидерландскому клубу пришлось практически весь матч проводить в меньшинстве.

Открыть счёт «Будё-Глимт» удалось уже в добавленное к первому тайму время. На 45+2-й минуте Фредрик Бьёркан отправил мяч в ворота гостей. Спустя ещё четыре минуты Сондре Эукленн воспользовался преимуществом своей команды и сделал счёт 2:0.

После перерыва норвежцы продолжили контролировать ход встречи. Третий гол состоялся на 74-й минуте, когда защитник «НЕК Неймеген» Деверон Фонвилл срезал мяч в собственные ворота.

В составе «Будё-Глимта» полный матч провёл российский вратарь Никита Хайкин, которому удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Первая игра между командами завершилась победой норвежского клуба со счётом 3:1. Таким образом, «Будё-Глимт» выиграл противостояние с общим результатом 6:1 и завоевал путёвку в общий этап Лиги чемпионов.