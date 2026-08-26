«Сабах» забил три гола в дополнительное время и впервые вышел в общий этап Лиги чемпионов

Дата публикации: 26-08-2026 11:32

Азербайджанский «Сабах» одержал яркую победу над израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку завершилась со счётом 5:2.

После поражения в первой игре со счётом 1:2 хозяевам необходимо было отыгрываться, однако первыми отличились гости. На 10-й минуте Игор Златанович отправил мяч в ворота «Сабаха».

Перед самым перерывом азербайджанская команда восстановила равновесие. Кристиан Нвачукву забил на 45-й минуте и вернул хозяев в борьбу за выход в следующий раунд.

Во втором тайме команды вновь обменялись голами. На 61-й минуте Гай Мизрахи снова вывел «Хапоэль» вперёд, но преимущество израильского клуба продержалось недолго. На 74-й минуте Умарали Рахмоналиев сделал счёт 2:2.

Основное время завершилось результативной ничьей, которая отправляла противостояние в дополнительное время. Именно там «Сабах» устроил настоящий разгром.

На 90+4-й минуте Теллур Мютеллимов впервые в матче вывел хозяев вперёд. Затем на 101-й минуте отличился Орфе Мбина, а ещё через 14 минут Джой-Лэнс Миккельс забил пятый мяч «Сабаха».

Таким образом, по сумме двух встреч азербайджанский клуб победил 6:4 и завоевал путёвку в общий этап Лиги чемпионов.