ЛАСК совершил невероятный камбэк и отправил «Селтик» в Лигу Европы

Дата публикации: 26-08-2026 11:35

ЛАСК одержал крупную победу над шотландским «Селтиком» в ответном матче раунда плей-офф за выход в общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Встреча в Линце завершилась со счётом 5:1.

Первый матч завершился победой «Селтика» со счётом 3:0, поэтому австрийскому клубу необходимо было отыгрываться. Однако первыми забили гости. На 22-й минуте Каллум Макгрегор вывел шотландцев вперёд.

ЛАСК сумел быстро восстановить равновесие. На 33-й минуте Мозес Усор сравнял счёт, а спустя три минуты после начала второго тайма Роберт Любичич забил второй мяч хозяев.

На 58-й минуте Сэмюэл Адениран увеличил преимущество ЛАСКа до двух голов. В концовке основного времени австрийцы добились нужного результата: на 90-й минуте Флориан Флеккер отправил мяч в ворота и сравнял общий счёт в противостоянии — 4:4.

Команды продолжили игру в дополнительное время. На 109-й минуте Адениран оформил дубль и забил решающий мяч, который вывел ЛАСК вперёд по сумме двух матчей.

Таким образом, ЛАСК победил «Селтик» с общим счётом 5:4 и вышел в общий этап Лиги чемпионов. Шотландская команда продолжит выступление в общем этапе Лиги Европы.