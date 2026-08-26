Бруну Фернандеш оценил выступление «Арсенала» в прошлом сезоне

Дата публикации: 26-08-2026 11:36

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мнением о выступлении «Арсенала» в сезоне-2025/2026. Португалец отметил высокий уровень лондонской команды и назвал её достойной большого уважения со стороны соперников.

«Арсенал» провёл фантастический прошлый сезон. Они были очень сильны, и играть против них было чрезвычайно сложно — не только в английской Премьер-лиге, но и в Лиге чемпионов, где они дошли до финала.

Они заслуживают огромного уважения, и все клубы английской Премьер-лиги должны относиться к ним с таким уважением», — приводит слова Фернандеша We Are The Arsenal.

В прошлом сезоне «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии. Лондонцы набрали 85 очков и также успешно выступили в Лиге чемпионов: команда выиграла все восемь матчей группового этапа и дошла до решающей встречи турнира.

В финале главного еврокубка «канониры» сыграли вничью с «ПСЖ» со счётом 1:1 в основное время, после чего уступили парижанам в серии пенальти — 3:4.

Кроме того, «Арсенал» дошёл до финала Кубка английской футбольной лиги, где проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:2.