Тренер «Сабаха» после камбэка с «Хапоэлем»: «Это лучшая команда, которую я тренировал»

Дата публикации: 26-08-2026 11:45

Путёвку в основную стадию турнира азербайджанский клуб оформил благодаря крупной победе над «Хапоэлем» из Беэр-Шевы.

После поражения в первой встрече со счётом 1:2 команда Валдаса Дамбраускаса дома выиграла 5:2. По сумме двух матчей «Сабах» оказался сильнее — 6:4.

Для литовского специалиста этот успех стал поводом отдельно отметить вклад футболистов и болельщиков. При этом Дамбраускас признал, что по ходу игры его команда столкнулась с серьёзным сопротивлением израильтян.

«Хапоэль» оказывал сильное давление. В результате мы пропустили гол. Мы допустили ошибки и обязательно проанализируем их. Болельщики, которые пришли на стадион, не забудут этот вечер. Я обязательно отпраздную наше достижение.

Великолепный вечер! Спасибо болельщикам! Ребята сыграли отлично. «Сабах» — лучшая команда, которую я когда-либо тренировал. Мы вышли в основную стадию лучшего турнира в мире! Сегодня я самый счастливый тренер в мире!» — приводит слова Дамбраускаса официальный сайт УЕФА.

«Сабах» существует с 2017 года. До нынешнего успеха наиболее значимым достижением клуба оставалась победа в чемпионате Азербайджана в сезоне-2025/2026 — титул стал первым в истории команды.

Теперь азербайджанский клуб ждёт жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов. Она состоится 27 августа.