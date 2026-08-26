Де Дзерби заявил о готовности «Тоттенхэма» тратить больше на трансферы

Дата публикации: 26-08-2026 11:53

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби заявил, что не считает трансферные расходы проблемой для клуба. Итальянский специалист, напротив, рассчитывает на дальнейшее усиление команды и считает, что лондонцы способны соперничать с ведущими командами английской Премьер-лиги.

По словам Де Дзерби, его беспокоит вовсе не активность клуба на рынке. Тренер отметил, что при подходящей возможности был бы готов потратить ещё больше средств, поскольку конкуренты также не отказываются от серьёзных вложений.

«Я не чувствую давления из-за трансферного рынка. Если будет возможность, я бы хотел потратить ещё больше денег, потому что другие команды тратят ничуть не меньше», — приводит слова Де Дзерби ESPN.

Настоящее давление, по мнению итальянца, связано с другим. Де Дзерби хочет добиться с «Тоттенхэмом» максимально высоких результатов и в перспективе бороться за победу в турнирах. При этом тренер не стал ограничивать свои ожидания конкретным сезоном.

«Я чувствую давление потому, что работаю в одном из лучших клубов мира и хочу помочь этому клубу бороться за победу в турнирах. Не знаю, получится ли это в этом сезоне или в следующем, но в конечном счёте это моя главная цель, моя личная цель», — сказал специалист.

Де Дзерби также не видит причин, по которым «Тоттенхэм» должен уступать другим претендентам на высокие места с точки зрения финансовых возможностей. Он подчеркнул, что клуб успешно работает на трансферном рынке и уже сейчас располагает теми же возможностями, которые есть у других ведущих команд АПЛ.

«У нас нет ничего такого, чего не было бы у других топ-клубов АПЛ, особенно сейчас, в период моей работы здесь. Мы очень хорошо продвигаемся на трансферном рынке, так почему бы и нет? Я не понимаю, почему «Тоттенхэм» не может конкурировать с «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсеналом». Я не понимаю, почему «Тоттенхэм» не может тратить столько же денег, сколько «Челси» и «Ливерпуль», — отметил Де Дзерби.

Итальянский тренер возглавляет «Тоттенхэм» с 31 марта 2026 года. За это время Де Дзерби уже обозначил высокие требования к клубу и не скрывает желания вывести команду на уровень постоянной борьбы за главные трофеи.