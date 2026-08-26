«Спартак» использовал хит Канье Уэста в 15-минутном видео о победе над «Зенитом»

Дата публикации: 26-08-2026 11:57

«Спартак» нашёл довольно прозрачный способ подколоть «Зенит» после очной встречи в 5-м туре Альфа-Банк РПЛ. Красно-белые опубликовали 15-минутный ролик о победе над петербургской командой со счётом 2:0, а его начало сопроводили песней Канье Уэста.

Речь идёт о композиции No Church In The Wild, которую Канье Уэст записал вместе с Jay-Z при участии The-Dream и Фрэнка Оушена. Трек звучит уже в начале видео, посвящённого матчу.

Выбор песни выглядит особенно символично из-за истории с запланированным выступлением американского рэпера в Санкт-Петербурге. Канье Уэст должен был дать концерт на домашнем стадионе «Зенита» 10 и 11 октября.

Ситуация изменилась 24 августа. В этот день «Газпром Арена» заявила, что не заключала договоров на проведение концерта артиста. Представители площадки также подчеркнули, что выступление Канье Уэста там состояться не может. При этом всего за неделю до этого в социальных сетях стадиона публиковалось приглашение на концерт.

Позднее появились сообщения о причинах отмены. По информации СМИ, проведение концерта не было согласовано «в необходимых инстанциях». При этом организаторы, как сообщалось, должны были выплатить рэперу более 1,5 млрд рублей.

Отдельно сообщалось о том, кто принял решение отказаться от проведения шоу. По данным СМИ, против концертов выступили глава «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Среди причин назывались жалобы, связанные с высказываниями Канье Уэста.

На этом фоне выбор именно No Church In The Wild для ролика после победы над «Зенитом» трудно назвать случайным. «Спартак» не стал отдельно объяснять музыкальную задумку, но сам момент появления песни в видео оказался достаточно красноречивым. Красно-белые обыграли петербуржцев со счётом 2:0 и заодно напомнили сопернику о громкой истории с отменённым концертом.