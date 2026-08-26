Руни поддержал переход Балеба в «Манчестер Юнайтед» и выделил его главное качество

Дата публикации: 26-08-2026 11:58

Уэйн Руни положительно отреагировал на переход Карлоса Балеба в «Манчестер Юнайтед». Бывший нападающий английского клуба и сборной Англии считает, что новый полузащитник способен заметно добавить команде в центре поля.

По мнению Руни, манкунианцам как раз не хватало футболиста с хорошей физической подготовкой, способного активно действовать на большом пространстве. При этом экс-форвард отдельно отметил работу Балеба без мяча и его обращение с мячом.

«Мне он действительно нравится, думаю, это очень хорошее приобретение. Нам нужен ещё один полузащитник с физической мощью. Я знаю, что он не двухметровый и всё такое, но он отлично покрывает пространство, агрессивно играет, уверенно обращается с мячом — именно такой игрок нам и нужен. Это очень хороший футболист, который значительно усилит команду», — приводит слова Руни ESPN.

О переходе Балеба «Манчестер Юнайтед» официально сообщил 15 августа. Соглашение с полузащитником заключено до 2032 года. В контракт также включена возможность продления сотрудничества ещё на один сезон.

Для Руни трансфер выглядит логичным именно с точки зрения состава. Бывший форвард «МЮ» не стал говорить о перспективах Балеба в конкретной роли, однако сделал акцент на качествах, которые позволяют камерунцу быть полезным сразу в нескольких игровых ситуациях.

Особенно Руни выделил способность хавбека закрывать большие зоны и действовать достаточно жёстко в борьбе. При этом, по словам экс-нападающего, Балеба нельзя воспринимать исключительно как разрушителя — уверенная работа с мячом также является одной из его сильных сторон.

Таким образом, Руни считает, что «Манчестер Юнайтед» получил футболиста, способного добавить команде необходимую мощь в средней линии. Контракт до 2032 года показывает, что клуб рассчитывает на Балеба не только в ближайшей перспективе.