Моуринью доволен составом «Реала» и не хочет новых игроков

Дата публикации: 26-08-2026 12:00

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью не видит необходимости в новых приобретениях до закрытия трансферного окна. Португальский специалист заявил, что на данный момент полностью доволен имеющимися в его распоряжении футболистами и хотел бы пройти весь сезон с нынешней обоймой.

Моуринью отметил, что ситуация ещё способна измениться, поскольку трансферный рынок продолжает работать. По его словам, неожиданно может возникнуть как желание самого игрока сменить клуб, так и предложение, от которого руководство мадридцев решит не отказываться.

«Для меня состав уже укомплектован, хотя трансферное окно всё ещё открыто. Никогда не знаешь, что может произойти. Например, игрок может прийти к тебе и сказать, что хочет уйти, потому что ты оставил его в запасе в двух матчах подряд», — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

Тренер отдельно подчеркнул атмосферу внутри команды. По его оценке, футболисты сейчас полностью сосредоточены на работе, а в коллективе сохраняется хорошее взаимопонимание. При этом Моуринью понимает, что даже при такой ситуации клуб может получить неожиданное предложение по одному из игроков.

«Я вижу, что все очень вовлечены в работу и в команде царит отличное единство, но такое всегда может произойти. Не знаю, может ли президент или Хосе Анхель позвонить и сказать, что за одного из игроков поступило невероятное предложение», — сказал португалец.

Сам специалист пока не рассчитывает на изменения в составе. Моуринью признался, что не направлял руководству никаких просьб о дополнительном усилении и рассчитывает сохранить нынешних футболистов.

«В моём понимании состав укомплектован, и у меня нет никаких просьб по усилению. Я очень доволен футболистами, которые у меня есть. Если кто-то сейчас уйдёт, я не буду этому рад. Я хотел бы сохранить этот состав на весь сезон», — заявил главный тренер «Реала».

Ближайший матч мадридская команда проведёт 26 августа. На своём поле «Реал» сыграет с «Реалом Сосьедадом». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.