Каррагер заявил, что конфликт с Винисиусом стоил Алонсо работы в «Реале»

Дата публикации: 26-08-2026 12:02

Бывший защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер считает, что причиной ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского «Реала» стала ситуация вокруг нападающего Винисиуса Жуниора.

По словам Каррагера, испанский специалист оказался недоволен развитием ситуации после разговора с руководством клуба. В результате мадридцы, как утверждает эксперт, поддержали позицию футболиста, а не главного тренера.

«Откровенно говоря, Алонсо лишился работы из-за ситуации с Винисиусом. Тренер был недоволен происходящим. После разговора с руководством клуб встал на сторону футболиста. В итоге Хаби отправили в отставку, а его место занял Арбелоа», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

После ухода из «Реала» Алонсо продолжил тренерскую карьеру в Англии. В июле 44-летний испанец возглавил «Челси». С лондонским клубом специалист подписал долгосрочное соглашение, рассчитанное до конца июня 2030 года.

Сам «Реал» после расставания с Алонсо доверил команду Альваро Арбелоа. Однако долго в Мадриде бывший защитник не задержался. В июне клуб объявил о прекращении сотрудничества со специалистом.

Уже с 8 июля Арбелоа работает в Англии. Испанец стал главным тренером «Фулхэма», с которым заключил контракт до лета 2029 года.

Таким образом, оба тренера, оказавшиеся в центре последних изменений на тренерском рынке, сейчас продолжают карьеру в английской Премьер-лиге. Алонсо возглавляет «Челси», а Арбелоа работает с «Фулхэмом».