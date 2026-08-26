Реал Мадрид - Реал Сосьедад: Прогноз на матч чемпионата Испании 26 августа

Дата публикации: 26-08-2026 12:03

26 августа на легендарном стадионе Сантьяго Бернабеу состоится матч первого тура Примеры Испании сезона 2026/2027, в котором мадридский Реал будет принимать Реал Сосьедад. Эта встреча вызывает особый интерес болельщиков со всей Европы, ведь обе команды мотивированы выполнить свои задачи уже с самого старта чемпионата и настроены только на победу. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени, и поклонники испанского футбола с нетерпением ждут этого противостояния.

Реал Мадрид

Для Реал Мадрид минувшие сезоны выдались непростыми. После разочаровывающей концовки позапрошлого сезона руководство приняло решение попрощаться с Карло Анчелотти, который отправился тренировать сборную Бразилии. На его место был приглашён Хаби Алонсо, но и он продержался недолго - всего полгода, после чего покинул команду из-за неудовлетворительных результатов, кульминацией которых стало поражение от Барселоны в Суперкубке Испании. В ходе очередной тренерской перестановки и.о. главного тренера стал Альваро Арбелоа, однако под его руководством "сливочные" покинули ряд кубковых турниров и вновь уступили каталонцам в Ла Лиге.

Летом болельщики Реала ждали кардинальных изменений, и клуб вернул на пост главного тренера Жозе Моуринью - специалиста, чья харизма и опыт должны укрепить команду. Клуб провел заметную трансферную кампанию: самой громкой покупкой стал Диоманде, которого приобрели за более чем 100 миллионов евро, а также подписали ряд звезд-футболистов на правах свободных агентов. Несмотря на масштабные укрепления, старт сезона получился непростым: в дебютном матче с каталонской командой мадридцы предстали неуверенно, обменявшись быстрыми голами в первые 30 минут, а только на 90-й минуте новичок Эспи, пришедший из Леванте, принес минимальную победу 2-1 благодаря своему голу.

Реал Сосьедад

Сосьедад при Иманоле Альгуасиле еще недавно показывал яркую игру - команда побеждала в кубковых противостояниях и успешно выступала в Лиге чемпионов, выйдя в плей-офф. Однако, несмотря на успехи, уже два сезона наблюдался спад, и руководство было вынуждено расстаться с наставником. Пришло новое имя - в разгар сезона 2025/2026 у руля встал Пеллегрино Матараццо, что стало неожиданностью для многих. Под его руководством команда заиграла свежее, но завершила сезон только в середине таблицы Примеры, зато снова покорила Кубок Короля, переключившись на внутренние турниры. Это добавило уверенности коллективу и болельщикам.

В межсезонье руководство Сосьедада акцентировало внимание на сохранении своих лидеров, нежели на активном усилении состава. Это решение не могло не сказаться - команда испытывала определённые трудности, в том числе имела невысокие результаты в товарищеских матчах. В стартовой игре чемпионата Реал Сосьедад уступил Бетису и не смог отличиться в Севилье, что немного огорчило болельщиков перед выездом в Мадрид. Тем не менее, амбиции команды высоки: впереди возвращение в Лигу Европы и борьба за высокие места в чемпионате.

Статистика личных встреч

В последние годы на счету мадридского клуба подавляющее преимущество в очных встречах: столичный гранд выиграл семь из восьми последних матчей, причем трижды подряд Реал Мадрид оказывался сильнее своего соперника.

Прогноз

Букмекеры ожидают, что Реал Мадрид, под руководством опытного Моуринью и при поддержке зрителей на родном Бернабеу, без особых трудностей справится с Реал Сосьедадом. Предлагаем поставить на победу хозяев с форой -1 забитый гол — коэффициент на такой исход составляет 1,60. Ждем зрелищный поединок, в котором "сливочные" подтвердят свой высочайший уровень и стартовые амбиции в новом сезоне Ла Лиги!