Мальдера сделал заявление о Мудрике и обозначил планы сборной Украины

Дата публикации: 26-08-2026 12:05

В сборной Украины рассчитывают на возвращение Михаила Мудрика. Главный тренер национальной команды Андреа Мальдера дал понять, что рассчитывает увидеть вингера «Челси» уже на ближайшем сборе.

Итальянский специалист при этом не собирается форсировать подготовку футболиста. Мудрику предстоит постепенно набирать форму после длительного отсутствия, поэтому тренерский штаб намерен дать ему необходимое время для полноценного возвращения.

«Я жду Мудрика, но не собираюсь давить. Вернуться после такой паузы непросто», — сказал Мальдера.

При этом вопрос о необходимости игрока для национальной команды, по словам тренера, даже не стоит. Мальдера считает Мудрика футболистом высокого уровня и рассчитывает использовать его возможности после возвращения.

«Рассчитываю ли я на Михаила? Иметь в своём распоряжении игрока такого калибра, как Мудрик, или не иметь – выбор очевиден. На 100% лучше иметь», — отметил специалист.

Возвращение вингера уже стало темой для обсуждения внутри команды. Мальдера рассказал, что говорил о ситуации с руководством УАФ, представителями своего штаба и футболистами сборной. По его словам, все они рады возможности снова увидеть Мудрика в расположении национальной команды.

«Мы все невероятно рады — руководство УАФ, технический персонал и футболисты, с которыми я уже это обсуждал», — добавил главный тренер.

Мальдера отдельно напомнил о продолжительности паузы в карьере Мудрика. Футболист пропустил почти 2 года, поэтому от него не ждут мгновенного возвращения на прежний уровень. В тренерском штабе, судя по словам специалиста, готовы учитывать этот фактор.

При этом значение Мудрика для сборной тренер оценивает очень высоко. Мальдера назвал вингера «Челси» «невероятно важным игроком» и выразил надежду, что тот сможет присоединиться к команде уже во время ближайшего международного окна.