Альварес отказал «Арсеналу» после предложения на 135 млн евро

Дата публикации: 26-08-2026 22:27

Переход Хулиана Альвареса в «Арсенал» пока не получил продолжения, хотя лондонский клуб был готов пойти на очень серьёзные финансовые условия. По информации аргентинского журналиста Ариэля Сеносиайна, «канониры» предложили «Атлетико» 125 млн евро гарантированной суммы и ещё 10 млн евро в качестве бонусов.

Мадридская сторона, как утверждает источник, была готова принять такое предложение. Однако переговоры упёрлись не в позицию клуба, а в желание самого футболиста. Альварес не дал согласия на переезд в Лондон и по-прежнему предпочитает вариант с «Барселоной». При этом «Арсенал» не собирается сразу закрывать эту историю и готов подождать, если позиция аргентинца изменится.

Для Альвареса возможный переход в английский клуб означал бы возвращение в Премьер-лигу. До переезда в Мадрид форвард играл за «Манчестер Сити», с которым уже знаком с английским футболом.

Сейчас 26-летний аргентинец связан контрактом с «Атлетико» до середины 2030 года. На Transfermarkt его стоимость оценивается в 100 млн евро.

Ситуация вокруг нападающего остаётся одной из главных трансферных историй последних дней. «Арсенал» заинтересован в усилении атаки и готов вкладывать значительные средства, однако окончательное решение по Альваресу зависит прежде всего от самого игрока. Ранее его желание связывали именно с возможным переходом в «Барселону», тогда как «Атлетико» заинтересован в том, чтобы сохранить футболиста либо продать его на выгодных для клуба условиях.

Таким образом, лондонцы уже получили важный сигнал: мадридский клуб готов обсуждать сделку за предложенную сумму, но согласия Альвареса пока добиться не удалось. «Арсенал» решил не прекращать попытки и рассчитывает, что нападающий ещё может изменить своё решение.