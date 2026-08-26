«Челси» отпустит Джексона в «Астон Виллу» за 65 млн фунтов

Дата публикации: 26-08-2026 22:39

Николас Джексон в ближайшее время может стать игроком «Астон Виллы». Переговоры между бирмингемским клубом и «Челси» находятся на завершающей стадии, а сам сенегальский нападающий уже определился со своим желанием продолжить карьеру в команде Унаи Эмери.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Астон Вилла» согласовала с футболистом основные условия личного контракта. Джексон успел пообщаться непосредственно с Эмери и дал положительный ответ на предложение клуба.

Теперь «синим» осталось окончательно согласиться на финансовые условия сделки. Предложение «Астон Виллы» оценивается в 65 млн фунтов стерлингов с учётом бонусных выплат, что составляет почти 76 млн евро.

После завершения переговоров Джексону предстоит пройти медицинское обследование. Если никаких проблем не возникнет, стороны оформят переход официально и форвард подпишет соглашение с новым клубом.

Для «Астон Виллы» этот трансфер напрямую связан с изменениями в атаке. Бирмингемцы готовятся расстаться с Олли Уоткинсом, который близок к переходу в саудовский «Аль-Хиляль». Поэтому Джексон рассматривается как непосредственная замена английскому нападающему.

У перехода есть и отдельный сюжет, связанный с Эмери. Именно нынешний наставник «Астон Виллы» ранее работал с Джексоном в «Вильярреале» и хорошо знает возможности сенегальца. Теперь тренер хочет снова получить нападающего в своё распоряжение.

Джексон принадлежит «Челси» с 2023 года. Летом 2025 года лондонский клуб отправил форварда в аренду в «Баварию», где он провёл сезон. Мюнхенская команда не стала выкупать игрока, после чего Джексон вернулся в расположение «Челси».

Теперь карьера 25-летнего нападающего, судя по развитию переговоров, продолжится в другом английском клубе. Если оставшиеся формальности будут улажены, Джексон станет новым форвардом «Астон Виллы», а сумма сделки может достичь 65 млн фунтов стерлингов.