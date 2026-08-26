«Ньюкасл» официально оформил переход Гонсалеса из «Манчестер Сити»

Дата публикации: 26-08-2026 22:41

«Ньюкасл» завершил очередное летнее усиление состава. Английский клуб объявил о подписании 24-летнего полузащитника Нико Гонсалеса, который перебрался на «Сент-Джеймс Парк» из «Манчестер Сити».

Испанец заключил с «сороками» долгосрочное соглашение и уже определился с игровым номером. В новой команде Гонсалес будет выступать под шестым номером.

Сам футболист не скрывает, что рад сменить клуб и начать новый этап карьеры именно в «Ньюкасле».

«Я очень рад оказаться в этом замечательном клубе. Я уже слышал много хорошего о команде и городе и с нетерпением жду возможности стать частью этого проекта», — сказал Гонсалес.

В руководстве «Ньюкасла» рассчитывают, что испанец сразу станет важной частью команды. Спортивный директор клуба Росс Уилсон отметил, что Гонсалес был приоритетным вариантом для усиления полузащиты. Таким образом, трансфер не стал для «сорок» случайным приобретением — футболиста целенаправленно рассматривали на конкретную позицию.

Гонсалес прошёл футбольную школу «Барселоны», однако полноценную профессиональную карьеру строил не только в каталонском клубе. Испанский хавбек также успел поиграть за «Валенсию» и «Порту», после чего оказался в «Манчестер Сити».

Теперь полузащитнику предстоит продолжить карьеру в другом клубе английской Премьер-лиги. Для «Ньюкасла» это уже седьмой новичок в летнее трансферное окно.

По данным Transfermarkt, сумма перехода Гонсалеса составила 56 млн евро. Для самого игрока сделка означает возвращение к регулярной клубной конкуренции в Англии, а «Ньюкасл» получает ещё один вариант для действий в центре поля.

После оформления перехода Гонсалес присоединился к проекту Эдди Хау и будет выступать за «Ньюкасл» под шестым номером.