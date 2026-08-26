Глава Ассоциации европейских лиг объяснил, почему Инфантино должен уйти из ФИФА

Дата публикации: 26-08-2026 22:43

Президент Ассоциации европейских лиг Клаудиус Шефер выступил с резкой критикой руководства ФИФА и заявил, что Джанни Инфантино не должен продолжать работу на посту президента организации.

В интервью The Athletic Шефер отдельно остановился на принципах принятия решений в международном футболе. По его мнению, представители структур, которых напрямую касаются решения ФИФА, не получают возможности полноценно участвовать в обсуждении.

«Важнейшие решения принимаются без полноценного обсуждения с теми, кого они непосредственно затрагивают», — сказал Шефер в интервью The Athletic.

Особое недовольство главы Ассоциации европейских лиг вызвала история с Фоларином Балогуна во время ЧМ-2026. Шефер связал отмену дисквалификации футболиста с телефонным разговором Дональда Трампа и Инфантино и назвал произошедшее недопустимым вмешательством политики в спортивные вопросы.

«Это был настоящий скандал. Я не могу припомнить подобного политического вмешательства в спортивный вопрос. Подобные действия ставят под сомнение честность игры. Именно поэтому я говорю, что у Инфантино нет будущего в ФИФА», — заявил Шефер.

По мнению функционера, проблема выходит далеко за рамки одного эпизода. Шефер утверждает, что позиции Инфантино внутри футбольного сообщества становится всё сложнее. Он заявил, что против продолжения работы швейцарца выступают сразу три конфедерации — УЕФА, АФК и КОНКАКАФ.

При этом Ассоциация европейских лиг, которую представляет Шефер, заинтересована не только в смене человека на вершине ФИФА. Организация считает необходимым пересмотреть саму систему управления международным футболом.

Шефер подчеркнул, что речь должна идти о более глубоких изменениях в механизме принятия решений. В его понимании, простая замена президента ФИФА не решит проблемы, если существующая модель управления останется прежней.

Таким образом, критика Инфантино со стороны европейского футбольного руководства касается как конкретных решений ФИФА, так и принципов работы организации. На этом фоне Шефер выступил за реформирование системы управления и заявил, что нынешнему президенту международной федерации не стоит рассчитывать на продолжение работы в этой должности.