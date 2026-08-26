«Кристал Пэлас» заблокировал трансфер Сарра в «Ливерпуль»

Дата публикации: 26-08-2026 22:46

«Ливерпуль» предпринял попытку приобрести Исмаилу Сарра, однако «Кристал Пэлас» не захотел расставаться с сенегальским вингером. Мерсисайдский клуб направил лондонцам предложение на 50 млн фунтов стерлингов, но не получил согласия на сделку.

О ситуации сообщил Фабрицио Романо. По данным инсайдера, сумма предложения с учётом перевода в европейскую валюту составляет около 58 млн евро. Несмотря на столь серьёзные финансовые условия, позиция «Кристал Пэлас» осталась прежней: клуб не планирует продавать футболиста в нынешнее трансферное окно.

Лондонцы уже не впервые отвечают отказом на запросы по Сарру. Ранее интерес к 27-летнему игроку проявлял турецкий «Галатасарай». Представители стамбульского клуба дважды пытались договориться о трансфере, однако оба предложения были отклонены.

Причина такой позиции «Кристал Пэлас» вполне объяснима результативностью футболиста в прошлом сезоне. Сарр принял участие в 45 матчах команды во всех турнирах, отметился 21 забитым мячом и записал на свой счёт две результативные передачи.

Сенегальский вингер связан с «Кристал Пэлас» контрактом до лета 2029 года, поэтому английский клуб не находится в ситуации, когда ему необходимо срочно принимать предложение о продаже. Более того, руководство команды продолжает рассчитывать на футболиста в новом сезоне.

При этом предложение «Ливерпуля» заметно превышает текущую оценку игрока на Transfermarkt. Рыночная стоимость Сарра оценивается в 45 млн евро, тогда как мерсисайдцы были готовы заплатить около 58 млн евро.

Таким образом, даже сумма, превышающая оценочную стоимость футболиста, пока не изменила позицию «Кристал Пэлас». Лондонцы последовательно отклоняют предложения по Сарру и, судя по информации Фабрицио Романо, не собираются отпускать его до закрытия нынешнего трансферного окна.