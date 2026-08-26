Marca: Моуриньо определился с ролью Лунина в «Реале»

Дата публикации: 26-08-2026 22:50

Андрей Лунин не изменит своего положения в «Реале» после назначения Жозе Моуриньо. По информации Marca, украинский вратарь останется дублёром Тибо Куртуа, который продолжит считаться первым номером мадридской команды.

При таком раскладе основному голкиперу достанется большая часть матчей сезона, тогда как для Лунина наиболее реальным шансом регулярно выходить на поле станет Кубок Испании. Именно в этом турнире украинец, как ожидается, сможет получить игровую практику.

В прошлом сезоне Лунин провёл за «Реал» 12 встреч. За это время голкипер пропустил 21 мяч, а завершить матч без пропущенного гола ему удалось только один раз.

С приходом Моуриньо ситуация для украинского футболиста, судя по имеющейся информации, не изменится. Португалец рассчитывает сохранить привычную иерархию вратарей, отдав Куртуа статус основного голкипера. Лунин при этом останется первым вариантом для замены бельгийца и будет ждать возможностей проявить себя в отдельных матчах.

Контрактная и финансовая ситуация также не делает Лунина одним из ключевых игроков мадридской команды. Ранее появилась информация о зарплатах футболистов «Реала». В соответствующем рейтинге украинский вратарь занял 20-е, последнее место среди игроков основного состава клуба.

Таким образом, новый сезон для Лунина, вероятнее всего, пройдёт в знакомом статусе. Куртуа сохранит место в основе, а украинцу предстоит использовать ограниченное количество возможностей, прежде всего в Кубке Испании, чтобы получать игровую практику.