Мичел объяснил, зачем «Аяксу» нужен Цыганков

Дата публикации: 26-08-2026 22:51

Главный тренер «Аякса» Мичел заранее определил сильные стороны Виктора Цыганкова, который в ближайшее время должен продолжить карьеру в амстердамском клубе. Наставник рассчитывает, что украинский вингер сможет добавить команде вариативности в атаке и поможет при завершении эпизодов.

Мичел отдельно отметил универсальность футболиста. По мнению тренера, Цыганков способен быть полезным не только при владении мячом, но и во время перемещений без него. За счёт этого украинец может создавать дополнительные свободные зоны для партнёров и усложнять работу обороне соперника.

«Виктор – трудолюбивый игрок. Он отлично влияет на командный дух и прекрасно вписывается в наш стиль игры, особенно когда речь идет о завершении атак.

Он точно может придать глубину нашей игре. Это мощный футболист, способный создавать пространство как с мячом, так и без него», — сказал наставник.

Показатели Цыганкова в прошлом сезоне также говорят о его вкладе в игру команды. Украинец провёл 34 матча, забил 7 голов и пять раз помог партнёрам результативными передачами.

Теперь перед футболистом стоит задача начать новый этап карьеры в Нидерландах. После вылета каталонского клуба в Сегунду Цыганков не намерен оставаться в команде. Переезд в «Аякс» позволит вингеру продолжить выступления на более высоком уровне и одновременно получить новый вызов в карьере.

Мичел уже обозначил, что видит для украинца конкретную пользу. Тренер рассчитывает на его способность работать между линиями, открываться в свободные зоны и участвовать в завершении атак. При этом наставник отдельно подчеркнул отношение Цыганкова к командной работе.

Для «Аякса» переход украинца станет возможностью усилить атакующую линию футболистом, который способен действовать сразу в нескольких игровых сценариях. В Амстердаме рассчитывают, что Цыганков быстро адаптируется к требованиям Мичела и станет одним из вариантов для развития атак.