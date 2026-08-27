«ПСЖ» отпустит Баркола в «Ливерпуль» за 117 млн евро

Дата публикации: 27-08-2026 13:32

«Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен» достигли договорённости по переходу Брэдли Баркола. Ожидается, что 23-летний француз в ближайшее время официально станет футболистом английского клуба. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры между сторонами завершились соглашением по финансовым условиям. Английский клуб заплатит за трансфер 117 миллионов евро фиксированной суммой. Ещё 47 миллионов предусмотрены в виде бонусов, поэтому при выполнении всех условий общая стоимость сделки способна вырасти до 164 миллионов евро.

Теперь клубам предстоит завершить техническую часть оформления перехода. По информации источника, в течение ближайших суток «Ливерпуль» и «ПСЖ» должны обменяться необходимыми документами.

Баркола выступает за парижан с лета 2023 года. За это время француз успел провести за команду 152 матча. На его счету 39 забитых мячей и 37 результативных передач.

Таким образом, за два сезона в составе «ПСЖ» Баркола сумел закрепиться в атакующей линии и накопил внушительную статистику. Теперь его карьера продолжится в английской Премьер-лиге, где футболисту предстоит адаптироваться к новому чемпионату и требованиям другого тренерского штаба.

Для «Ливерпуля» предстоящий переход станет серьёзным вложением в атакующую линию. При этом итоговая стоимость трансфера напрямую зависит от бонусных условий: гарантированная сумма составляет 117 миллионов евро, тогда как максимальная стоимость сделки может достигнуть 164 миллионов.

Если обмен документами между клубами пройдёт без задержек, переход Баркола в «Ливерпуль» будет оформлен в ближайшее время. Француз покинет «ПСЖ» спустя несколько лет после своего перехода в парижскую команду и начнёт новый этап карьеры в Англии.