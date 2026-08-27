Мартинелли может уйти из «Арсенала» в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро

Дата публикации: 27-08-2026 13:34

Габриэл Мартинелли оказался в шаге от смены клуба. 25-летний бразильский вингер «Арсенала» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, где его рассчитывает получить «Аль-Хиляль». Переговоры между сторонами уже приблизились к завершению.

Как сообщает Николо Скира, лондонский клуб и «Аль-Хиляль» находятся на финальной стадии обсуждения трансфера. Ожидается, что саудовская команда заплатит за футболиста 60 миллионов евро.

Отдельно согласовываются условия личного контракта Мартинелли. Согласно информации источника, соглашение с бразильцем будет рассчитано до 2030 года, а его ежегодная зарплата составит 20 миллионов евро.

При этом все участники переговоров уверены в положительном исходе сделки. Если стороны завершат оставшиеся формальности, Мартинелли покинет «Арсенал» после нескольких сезонов в составе лондонской команды.

Прошлый сезон бразилец провёл с заметной игровой нагрузкой. Мартинелли принял участие в 53 матчах «Арсенала» во всех турнирах, забил 11 голов и сделал семь результативных передач.

Таким образом, потенциальный уход Мартинелли станет для «Арсенала» серьёзной перестановкой в атаке. Лондонцы могут получить за футболиста 60 миллионов евро, тогда как сам игрок получит возможность перейти в чемпионат Саудовской Аравии на условиях долгосрочного контракта.

Пока сделка ещё не оформлена официально, однако переговоры уже находятся на завершающем этапе. По данным Николо Скиры, все стороны рассчитывают довести переход до конца.