«Ноттингем Форест» усилился форвардом «Челси» Лиамом Делапом

Дата публикации: 27-08-2026 13:36

«Ноттингем Форест» объявил о подписании Лиама Делапа. 23-летний нападающий завершил выступления за «Челси» и заключил с «лесниками» пятилетнее соглашение.

В новой команде английский форвард будет играть под 19-м номером. Сам Делап уже успел пообщаться с главным тренером и положительно оценил представленный ему план развития.

«Мне не терпится приступить к работе в этом клубе с большой историей. Я поговорил с тренером, и мне понравились его идеи. Думаю, он сможет помочь мне добиться прогресса и сделать следующий шаг. Надеюсь, я смогу помогать команде голами», — приводит слова Делапа пресс-служба «лесников».

Переезд в «Ноттингем Форест» состоялся после всего одного сезона в составе «Челси». За лондонскую команду Делап провёл 47 матчей. На его счету три забитых мяча и пять результативных передач.

Теперь форварду предстоит начать новый этап карьеры в другом клубе английской Премьер-лиги. «Ноттингем Форест» рассчитывает на игрока в долгосрочной перспективе — контракт рассчитан сразу на пять лет.

Сам Делап связывает переход не только с возможностью регулярно помогать команде на поле, но и с дальнейшим личным прогрессом. Англичанин отдельно отметил идеи главного тренера, с которым уже успел обсудить свою роль и дальнейшую работу.

После сезона в «Челси» нападающий решил продолжить карьеру в «Ноттингем Форест». Теперь его ближайшая задача — адаптироваться в новой команде и оправдать доверие клуба, который предоставил ему долгосрочный контракт.