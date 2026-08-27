Мареска сообщил о готовности Буадди дебютировать за «Манчестер Сити»

Дата публикации: 27-08-2026 13:39

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска оценил состояние 18-летнего Айюба Буадди перед матчем второго тура АПЛ с «Кристал Пэлас». По словам специалиста, новичок уже находится в хорошем состоянии и способен начать встречу с первых минут.

При этом возраст футболиста заставляет тренерский штаб соблюдать осторожность. Мареска отметил, что по поведению Буадди трудно предположить, что ему всего 18 лет, однако полноценная адаптация к новой команде всё равно потребует времени.

«Он прямо сейчас готов выйти в стартовом составе, он в форме. Он спокоен. По нему не скажешь, что ему всего 18 лет. Но мы должны действовать осторожно, ведь он еще очень молод. Ему нужна адаптация», — приводит слова Марески City Report.

Буадди стал игроком «Манчестер Сити» после перехода из «Лилля». Английский клуб заплатил за молодого футболиста 95 миллионов евро. Теперь у него может появиться возможность впервые выйти на поле в официальном матче за новую команду.

Ближайшая встреча «Манчестер Сити» состоится 28 августа. Команда Марески сыграет в гостях против «Кристал Пэлас» во втором туре Английской премьер-лиги. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Таким образом, решение о появлении Буадди с первых минут будет принято непосредственно тренерским штабом. Мареска уже дал понять, что физически футболист готов к дебюту, однако не исключил осторожного подхода из-за его возраста и необходимости привыкнуть к новой команде.

Для самого Буадди предстоящий матч может стать первым официальным появлением в составе «Манчестер Сити». При этом высокая стоимость перехода — 95 миллионов евро — добавляет интереса к дебюту 18-летнего новичка, которого английский клуб приобрёл у «Лилля».