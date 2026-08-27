«Барселона» подписала Ливаковича: хорватский вратарь заключил контракт до 2030 года

Дата публикации: 27-08-2026 13:41

«Барселона» официально представила нового вратаря. Каталонский клуб сообщил о подписании Доминика Ливаковича, который перебрался в Испанию из турецкого «Фенербахче».

31-летний хорват поставил подпись под соглашением с «сине-гранатовыми», рассчитанным до конца июня 2030 года. Таким образом, клуб связывает с опытным голкипером долгосрочные планы.

Ранее сообщалось о финансовых условиях сделки. «Фенербахче», по имеющейся информации, получит за Ливаковича 4 млн евро с учётом предусмотренных бонусов.

Последний сезон хорватский вратарь провёл в Турции. За «Фенербахче» Ливакович принял участие в 19 матчах, в которых пропустил 18 мячей. В восьми встречах ему удалось сохранить ворота на замке.

Теперь Ливакович продолжит карьеру в Испании. Для 31-летнего футболиста переход в «Барселону» станет новым этапом после выступлений в турецком чемпионате. Каталонский клуб, в свою очередь, получает в распоряжение голкипера с большим опытом международных и клубных матчей.

Особенно интересным моментом станет ближайшая игра команды. Уже 27 августа «Барселона» проведёт матч чемпионата Испании против «Атлетико» из Бильбао. Встреча станет первой возможностью для нового голкипера оказаться в заявке каталонцев после официального оформления трансфера.

При этом вопрос его непосредственного участия в матче пока остаётся открытым. Ливакович только присоединился к команде, поэтому решение о его появлении на поле будет зависеть от тренерского штаба.

«Барселона» заключила с хорватом контракт сразу до конца июня 2030 года, а сумма перехода из «Фенербахче», согласно ранее появившейся информации, составила 4 млн евро с бонусами.