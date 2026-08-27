Моуринью восхитился Мбаппе после хет-трика в матче с «Реалом Сосьедадом»

Дата публикации: 27-08-2026 13:43

«Реал» уверенно разобрался с «Реалом Сосьедадом» во втором туре чемпионата Испании. Мадридская команда под руководством Жозе Моуринью одержала вторую победу в сезоне, забив сопернику четыре мяча и пропустив только один.

Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе. Француз трижды поразил ворота баскской команды и стал ключевой фигурой разгромного результата. После финального свистка Моуринью отдельно остановился на игре нападающего.

Португалец отметил не только результативность Мбаппе, но и его отношение к игровому процессу. По мнению наставника, форвард не ограничивается ожиданием голевого момента и активно участвует в развитии атак.

«Он игрок с историей, его рекорд на чемпионатах мира останется навсегда. Но он очень стремится создать историю и в «Реале». Он не просто бомбардир, он не ждет, пока вся команда что-нибудь создаст, а потом просто забивает. Он очень вовлечен в игру», — отметил Моуринью.

Для тренера именно такое отношение к футболу является одной из главных особенностей игроков самого высокого уровня. Моуринью считает, что футболистов класса Мбаппе бессмысленно пытаться постоянно обучать индивидуально — гораздо важнее выстроить правильную работу всей команды.

«Когда вы тренируете таких элитных игроков, вам не нужно их тренировать как отдельных лиц. Вам нужно тренировать команду в целом», — добавил главный тренер «Реала».

Победа над «Реалом Сосьедадом» стала для мадридцев второй подряд в чемпионате Испании после старта сезона. При этом Мбаппе уже успел сыграть определяющую роль в результатах команды, а матч в Сан-Себастьяне стал для него особенно успешным благодаря трём забитым мячам.

Теперь внимание будет приковано к тому, сможет ли француз сохранить такую результативность в следующих турах. Моуринью же дал понять, что видит в Мбаппе не только завершителя атак, но и футболиста, активно влияющего на игру всей команды.