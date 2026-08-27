Фабрицио Романо: Марк Гиу выбрал «Наполи», клубы обсуждают трансфер

Дата публикации: 27-08-2026 13:46

Марк Гиу определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры. 20-летний нападающий «Челси» хочет перейти в «Наполи», а итальянский клуб уже обсуждает с лондонцами финансовые условия сделки. Об этом сообщил Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Интерес к испанскому форварду проявляют и клубы из его родной страны, однако сам Гиу больше заинтересован в переезде в Неаполь. Причина в том, что переговоры по личному контракту с «Наполи» продвинулись далеко вперёд — основные условия практически согласованы.

Теперь всё упирается в договорённость между клубами. По информации Романо, стороны обсуждают сумму, превышающую € 15 млн. При этом позиция «Челси» пока значительно выше: лондонский клуб хочет получить за своего игрока € 25 млн.

У «Челси» есть и дополнительное требование к потенциальной сделке. Англичане намерены включить в соглашение пункт, согласно которому клуб получит определённый процент от следующей продажи Гиу. Таким образом, лондонцы рассчитывают сохранить финансовый интерес к футболисту даже после его ухода из команды.

«Марк Гиу отдаёт предпочтение «Наполи» перед предложениями из Испании, поскольку условия личного контракта практически согласованы. Переговоры между клубами ведутся по поводу суммы трансфера более € 15 млн, в то время как «Челси» запрашивает € 25 млн. «Челси» также хочет включить в соглашение пункт о выплате процента от будущей продажи», — написал Романо.

Последний сезон Гиу провёл не в составе «Челси». В сезоне-2025/2026 форвард на правах аренды выступал за «Сандерленд», где получил возможность продолжить игровую практику.

Теперь перед игроком стоит выбор между возвращением в систему «Челси» и новым этапом карьеры в Италии. Судя по текущему ходу переговоров, сам Гиу уже сделал выбор в пользу «Наполи». Окончательное решение зависит от того, смогут ли неаполитанцы и лондонцы договориться о стоимости перехода и дополнительных условиях.