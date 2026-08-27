Герой ЧМ-2026 Возинья дебютировал за «Коло-Коло» и сыграл на ноль

Дата публикации: 27-08-2026 13:47

40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья наконец получил возможность провести официальный матч за «Коло-Коло». Голкипер вышел в стартовом составе чилийской команды в игре Кубка Чили против «Унион Эспаньола», завершившейся победой хозяев со счётом 3:0.

До этого дебюта ветеран уже трижды попадал в заявку «Коло-Коло», однако каждый раз оставался в запасе. Главный тренер команды Фернандо Ортис заранее предупредил, что известность и достижения голкипера не станут основанием для автоматического места в составе.

«Громкое имя не изменит моего образа мышления; тот, кто заслуживает играть, будет играть», — подчеркнул Ортис.

В итоге Возинья дождался своего шанса именно в кубковой встрече. В матче с «Унион Эспаньолой» новый голкипер помог команде провести игру без пропущенных мячей, а «Коло-Коло» уверенно выиграл со счётом 3:0.

Переход в чилийский клуб стал для Возиньи продолжением карьеры после выступлений в Португалии. До переезда в Южную Америку 40-летний вратарь защищал цвета «Шавеша».

При этом ещё недавно о Возинье знали преимущественно поклонники португальского футбола и сборной Кабо-Верде. Всё изменилось после чемпионата мира-2026. На турнире голкипер стал одним из самых заметных игроков своей национальной команды и получил широкую известность благодаря матчам против Испании, Уругвая и Аргентины.

Резко выросла и популярность Возиньи в интернете. После чемпионата мира число подписчиков на его страницах в социальных сетях превысило 29 миллионов. До начала турнира этот показатель составлял около 50 тыс.

Теперь у голкипера появился новый клуб и новый вызов. Возинье уже пришлось ждать своей очереди, несмотря на статус одного из самых обсуждаемых игроков после ЧМ-2026. Ортис не стал менять принципам и выпустил ветерана только тогда, когда посчитал его кандидатуру оптимальной для конкретной игры.

Дебют в итоге получился удачным: «Коло-Коло» забил три мяча «Унион Эспаньоле», а Возинья завершил свой первый матч за чилийский клуб без пропущенных голов.