«Андерлехт» не оставил шансов «Кайрату» и уверенно прошёл в Лигу Европы

Дата публикации: 28-08-2026 00:59

«Андерлехт» подтвердил своё преимущество в противостоянии с «Кайратом» и завоевал путёвку в общий этап Лиги Европы сезона-2026/2027. В ответном матче раунда плей-офф бельгийский клуб вновь оказался сильнее казахстанской команды, на этот раз победив со счётом 3:0.

Встреча состоялась в Брюсселе на стадионе «Лотто Парк». Хозяева с первых минут контролировали ситуацию и не позволили «Кайрату» вернуть интригу после крупного поражения в первой игре.

В составе «Андерлехта» результативными ударами отметились сразу три футболиста. Голы записали на свой счёт нападающие Михайло Цветкович и Даниил Сикан, а также защитник Жулиан Бьянкон.

Первая встреча команд также завершилась победой «Андерлехта» — 3:0. Таким образом, бельгийцы дважды выиграли с одинаковым счётом и завершили двухматчевое противостояние с разницей забитых и пропущенных мячей 6:0.

Для «Кайрата» неудача в квалификации Лиги Европы не означает завершения еврокубкового сезона. Казахстанский клуб продолжит выступление в общем этапе Лиги конференций.

«Андерлехт», в свою очередь, сыграет во втором по значимости клубном турнире Европы. Соперников по общей стадии бельгийский клуб узнает после жеребьёвки, которая состоится 28 августа.

Действующим победителем Лиги Европы является «Астон Вилла». В финале предыдущего розыгрыша английская команда уверенно обыграла «Фрайбург» со счётом 3:0.