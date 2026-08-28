«Челси» обыграл «Лутон Таун» и вышел в следующий раунд Кубка английской лиги

Дата публикации: 28-08-2026 01:01

«Челси» успешно начал выступление в Кубке английской лиги сезона-2026/2027. В матче второго раунда лондонская команда на своём поле обыграла «Лутон Таун» со счётом 2:0 и продолжит борьбу за трофей.

Игра прошла на «Стэмфорд Бридж». Несмотря на статус фаворита, «Челси» пришлось ждать первого гола до второго тайма. На 50-й минуте отличился Дэнни Уэлбек.

Для 35-летнего нападающего этот мяч стал первым в составе «Челси». Уэлбек получил возможность отличиться после перерыва и воспользовался своим шансом, открыв счёт в лондонской встрече.

Второй гол хозяева получили благодаря ошибке соперника. На 79-й минуте защитник «Лутона» Хаким Одоффин срезал мяч в собственные ворота, после чего преимущество «Челси» стало уже двукратным.

До финального свистка счёт больше не изменился. Таким образом, «Челси» победил «Лутон Таун» 2:0 и пробился в следующий раунд Кубка английской лиги.

Действующим обладателем трофея остаётся «Манчестер Сити». В финале прошлого розыгрыша «горожане» встретились с «Арсеналом» и одержали победу со счётом 2:0.

Рекордсменом Кубка английской лиги по количеству побед является «Ливерпуль». Мерсисайдский клуб завоёвывал этот трофей 10 раз. «Челси» продолжит нынешний розыгрыш с надеждой пополнить свою коллекцию титулов.