«Барселона» уверенно разобралась с «Атлетиком» и набрала шесть очков

Дата публикации: 28-08-2026 01:02

«Барселона» одержала вторую победу подряд в чемпионате Испании сезона-2026/2027. В перенесённой встрече 1-го тура каталонская команда на своём поле обыграла «Атлетик» из Бильбао со счётом 2:0.

Матч состоялся на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Главным арбитром встречи был Мигель Анхель Ортис Арьяс.

Хозяевам потребовалось 37 минут, чтобы открыть счёт. Первый гол в матче забил нападающий «Барселоны» Рафинья, отправив мяч в ворота «Атлетика».

Баскская команда сохраняла возможность отыграться вплоть до концовки встречи. Однако на 82-й минуте каталонцы увеличили преимущество. Полузащитник Фермин Лопес забил второй мяч «Барселоны» и практически снял вопрос о победителе.

В оставшееся время «Атлетику» не удалось изменить ход встречи. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 2:0.

Таким образом, «Барселона» после двух проведённых матчей набрала шесть очков и поднялась на первое место в турнирной таблице. В стартовом для себя матче сезона, который пришёлся на 2-й тур, каталонцы разгромили «Эльче» со счётом 5:0.

Для «Атлетика» начало чемпионата складывается значительно хуже. Бильбаинский клуб пока не набрал ни одного очка. Во втором туре команда уступила «Севилье» — 1:3, а после поражения от «Барселоны» опустилась на 20-е место в таблице.

Таким образом, после двух туров у «Барселоны» шесть очков, тогда как «Атлетик» остаётся без набранных баллов.