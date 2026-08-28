Определились все четыре корзины Лиги Европы-2026/2027 перед жеребьёвкой

Дата публикации: 28-08-2026 01:05

Стали известны составы всех четырёх корзин перед жеребьёвкой общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027. Она состоится в пятницу, 28 августа. В основной стадии второго по значимости еврокубка примут участие 36 команд.

В первую корзину попали сразу несколько клубов с богатой историей выступлений в европейских турнирах. Среди них «Байер», «Бенфика», «Ювентус», «Милан», «Лион», «АЗ Алкмар», «Олимпиакос», «Реал Сосьедад» и «Марсель».

1-я корзина: «Байер» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Ювентус» (Италия), «Милан» (Италия), «Лион» (Франция), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Олимпиакос» (Греция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Марсель» (Франция).

Во второй корзине также собраны хорошо знакомые европейской аудитории команды. В неё вошли «Ференцварош», «Виктория» Пльзень, «Юнион», «Динамо» Загреб, «Зальцбург», «Селтик», «Спарта» Прага, «Ренн» и «Андерлехт».

2-я корзина: «Ференцварош» (Венгрия), «Виктория» Пльзень (Чехия), «Юнион» (Бельгия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Зальцбург» (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «Спарта» Прага (Чехия), «Ренн» (Франция), «Андерлехт» (Бельгия).

Третья корзина получилась особенно интересной благодаря сразу трём представителям английской Премьер-лиги. В неё попали «Кристал Пэлас», «Борнмут» и «Сандерленд». Компанию им составили «Штурм», «Лех», «Целе», «Ягеллония», «Омония» и «Сельта».

3-я корзина: «Штурм» (Австрия), «Лех» Познань (Польша), «Кристал Пэлас» (Англия), «Борнмут» (Англия), «Сандерленд» (Англия), «Целе» (Словения), «Ягеллония» (Польша), «Омония» (Кипр), «Сельта» (Испания).

В четвёртой корзине оказались «Хоффенхайм», «Бешикташ», «Торреэнсе», «Хапоэль» Беэр-Шева, НЕК Неймеген, ОФИ, «Лиллестрем», «Левски» и «Арарат-Армения».

4-я корзина: «Хоффенхайм» (Германия), «Бешикташ» (Турция), «Торреэнсе» (Португалия), «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль), «НЕК Неймеген» (Нидерланды), ОФИ (Греция), «Лиллестрем» (Норвегия), «Левски» (Болгария), «Арарат-Армения» (Армения).

Таким образом, все 36 участников общего этапа уже распределены по корзинам и ждут своих соперников. Результаты жеребьёвки определят календарь каждой команды на основной стадии Лиги Европы сезона-2026/2027.